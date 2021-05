Calcio Femminile | Lazio Women promossa in Serie A – FOTO

(Di domenica 9 maggio 2021) Grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro la Roma, ladi Carolina Morace centra la promozione inA Tre punti che vogliono dire promozione inA. Ladi Carolina Morace batte 2-1 la Roma nel derby e centra così il salto di categoria. Di Martin e Pittaccio le reti delle biancocelesti, che hanno condotto il match fin dai primi minuti, per poi sbloccarlo nella ripresa. Un traguardo meritato per le ragazze allenate dall’ex bomber della Nazionale+++ @OfficialSSin@TIM vision! +++ pic.twitter.com/C96RH5osUU — FIGC(@FIGC) May 9, 2021 L'articolo proviene da ...

Advertising

Gazzetta_it : C’è una Signora che sa solo vincere, 20 successi su 20: Juve Women, 4° scudetto di fila - corr72ado : @S812Carlito @Bogazkoi43 @Inter_Women @JuventusFCWomen @SkySport @RaiSport Ma il problema è che alimenteranno odio… - stirastorm : RT @RitaTa3: A #Kabul attacco a scuola femminile, morte studentesse. Ma a noi che ce ne frega, dobbiamo straziarci per i ballerini di #Amic… - SprintLombardia : Speranza Agrate-Torino Women Serie C Femminile: Biffi trova il colpo vincente, Chiesa mura le frecce di Petruzzelli… - danieladomenici : Risultati della ventesima giornata del campionato di serie A di calcio femminile, resoconto di Daniela Domenici -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Femminile

Sky Sport

La Romanon va oltre il pareggio contro la Florentia . Le giallorosse si portano in vantaggio al 9' con Linari, al primo gol con le capitoline, grazie a un tiro al volo sud'angolo. C'è anche ...3 - 1 della Fiorentina in casa del Milan, la Roma batte la Florentia, ko della San Marino domenica 9 maggio 2021Le biancocelesti affrontano la Roma Calcio Femminile nella 24^ giornata di Serie B Femminile al "Mirko Fersini" di Formello ...Dopo aver conquistato matematicamente la serie A, il Pomigliano femminile, ora ha come traguardo di conservare il primo posto in classifica. La squadra di coach Manuela Tesse pareggia per 3-3 sul camp ...