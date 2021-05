Calcio, amaro finale di stagione per il Lecco: al secondo turno dei play - off va il Grosseto (Di domenica 9 maggio 2021) Le foto della partita Quanto voleva realmente passare il turno il Lecco? E quanto la squadra è distante dall'allenatore? Sono interrogativi che risuonano forti dopo l'inopinato 1 - 4 con cui i ... Leggi su leccotoday (Di domenica 9 maggio 2021) Le foto della partita Quanto voleva realmente passare ilil? E quanto la squadra è distante dall'allenatore? Sono interrogativi che risuonano forti dopo l'inopinato 1 - 4 con cui i ...

Advertising

zazoomblog : Calcio finale amaro di stagione per il Lecco: al secondo turno dei play - off va il Grosseto - #Calcio #finale… - RaiSport : ? #Lotito: 'Compleanno amaro' Il n.1 della #Lazio compie 64 anni all'indomani del ko #biancoceleste a Firenze ??… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Lazio: pesa ko Firenze, compleanno 'amaro' per Lotito 'Ma fiducia nel futuro: dopo di me conto su mio figlio Enrico' - ScMotorieSelmi : Lazio: pesa ko Firenze, compleanno 'amaro' per Lotito - calciomercatoit : ???#FiorentinaLazio, il rammarico di #Inzaghi: 'Amaro in bocca per il primo tempo' -