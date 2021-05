Buongiorno Mamma scappa da Montalbano, cambia la programmazione della fiction di Canale5 (Di domenica 9 maggio 2021) Buongiorno Mamma scappa dalle repliche di Montalbano e Canale5 cambia la sua programmazione in corsa. Non pensavamo che gli ascolti fossero tali da pensare ad uno spostamento ma, a quanto pare, per i vertici Mediaset è necessario pensare ad un vero e proprio anticipo della messa in onda del nuovo episodio della serie che, quindi, non andrà in onda al mercoledì bensì al martedì. L’annuncio è stato confermato poco fa sui social ufficiali delle fiction di Canale5 chiarendo che Buongiorno Mamma quindi non andrà in onda al mercoledì ma anticiperà al martedì sera forse proprio per evitare Luca Zingaretti e il suo Salvo ma ritrovandosi contro la cerimonia dei David di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 maggio 2021)dalle repliche dila suain corsa. Non pensavamo che gli ascolti fossero tali da pensare ad uno spostamento ma, a quanto pare, per i vertici Mediaset è necessario pensare ad un vero e proprio anticipomessa in onda del nuovo episodioserie che, quindi, non andrà in onda al mercoledì bensì al martedì. L’annuncio è stato confermato poco fa sui social ufficiali delledichiarendo chequindi non andrà in onda al mercoledì ma anticiperà al martedì sera forse proprio per evitare Luca Zingaretti e il suo Salvo ma ritrovandosi contro la cerimonia dei David di ...

