Buongiorno Mamma cambia giorno di messa in onda: il motivo e la decisione (Di domenica 9 maggio 2021) Canale 5 ha deciso di apportare una nuova modifica ai suoi palinsesti. Dopo gli innumerevoli spostamenti di alcune fiction e soap opere, come ad esempio, Daydreamer – Le ali del sogno, anche quella con protagonista Raoul Bova subirà un cambiamento. La puntata di Buongiorno Mamma, prevista per mercoledì 12 maggio, infatti, non andrà in onda. Mediaset ha preferito spostare il giorno di messa in onda di tale fiction. Il motivo è da riscontrare in un cambiamento apportato in Rai. Nello specifico, infatti, la serata di martedì di Rai 1 sarà occupata da Montalbano, pertanto, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha preferito correre ai ripari. Le variazioni di palinsesto in Rai La fiction ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 maggio 2021) Canale 5 ha deciso di apportare una nuova modifica ai suoi palinsesti. Dopo gli innumerevoli spostamenti di alcune fiction e soap opere, come ad esempio, Daydreamer – Le ali del sogno, anche quella con protagonista Raoul Bova subirà unmento. La puntata di, prevista per mercoledì 12 maggio, infatti, non andrà in. Mediaset ha preferito spostare ildiindi tale fiction. Ilè da riscontrare in unmento apportato in Rai. Nello specifico, infatti, la serata di martedì di Rai 1 sarà occupata da Montalbano, pertanto, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha preferito correre ai ripari. Le variazioni di palinsesto in Rai La fiction ...

Advertising

meshorahomy : RT @TafuniMina: ?? Buongiorno amiche, buona domenica e auguri per la festa della Mamma ?????? Can e Demet hanno postato queste due foto due… - tuttopuntotv : Buongiorno Mamma cambia giorno di messa in onda: il motivo e la decisione #buongiornomamma #montalbano - Maria81645501 : RT @CyPaoletta: Noi non siamo esattamente ciò che tutti vedono...siamo ciò che pochi trovano. E che pochi pochissimi comprendono ?? Buongio… - froshani6 : RT @CyPaoletta: Noi non siamo esattamente ciò che tutti vedono...siamo ciò che pochi trovano. E che pochi pochissimi comprendono ?? Buongio… - Isabella00089 : RT @DonFabrizioC: Mi sveglio presto, ti guardo dormire al mio fianco, apro la finestra per ammirare lo spettacolo del sole che sorge, prepa… -