Bundesliga 2020/2021: sconfitta che sa di retrocessione per il Colonia, poker Friburgo (Di domenica 9 maggio 2021) Termina 1-4 il match della trentaduesima giornata di Bundesliga 2020/2021 che ha messo di fronte il Colonia e il Friburgo. sconfitta pesantissima per i padroni di casa, che restano a penultimo posto e vedono ormai da vicino la retrocessione in seconda divisione: per la salvezza non c’è più nulla nelle loro mani, ma dovranno solo vincere le ultime due e sperare in passi falsi altrui. Roboante, invece, la prestazione dei bianconeri, che servono il poker e salgono a quota 41 punti in decima posizione. Nel primo tempo nel giro di due minuti due gol del Friburgo che indirizzano la partita. Al 18? Petersen la sblocca, poi Demirovic segna il raddoppio al 20?. Inizio di ripresa veemente, però, per il Colonia, che non può ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Termina 1-4 il match della trentaduesima giornata diche ha messo di fronte ile ilpesantissima per i padroni di casa, che restano a penultimo posto e vedono ormai da vicino lain seconda divisione: per la salvezza non c’è più nulla nelle loro mani, ma dovranno solo vincere le ultime due e sperare in passi falsi altrui. Roboante, invece, la prestazione dei bianconeri, che servono ile salgono a quota 41 punti in decima posizione. Nel primo tempo nel giro di due minuti due gol delche indirizzano la partita. Al 18? Petersen la sblocca, poi Demirovic segna il raddoppio al 20?. Inizio di ripresa veemente, però, per il, che non può ...

Bundesliga 2020/2021: sconfitta che sa di retrocessione per il Colonia, poker Friburgo Sportface.it Bundesliga 2020/2021: sconfitta che sa di retrocessione per il Colonia, poker Friburgo Termina 1-4 il match della trentaduesima giornata di Bundesliga 2020/2021 che ha messo di fronte il Colonia e il Friburgo. Sconfitta pesantissima per i padroni di casa, che restano a penultimo posto e ...

