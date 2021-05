Bundesliga 2020 2021 | Eintracht fermato sull’1-1 dal Mainz | stop che può costare la Champions

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021)Francoforte e Magonza si spartiscono il punto nel match valido per la trentaduesima giornata di: il punteggio finale è di 1-1. Battuta d’arresto sanguinosa in otticaLeague per gli uomini di Hutter, colpiti dalla rete siglata all’11 da Onisiwo. All’86’ Hrustic salva i suoi da un clamoroso ko, ma la sostanza a livello di classifica non cambia: il pareggio costa ai padroni di casa il quarto posto valevole l’Europa che conta, occupato al momento dal Borussia Dortmund; i gialloneri, vittoriosi nelle ultime cinque usciti, hanno ora un punto di vantaggio a due giornate dalla fine. Gli ospiti, invece, ottengono un punto prezioso e allungano a nove la striscia di risultati utili consecutivi: il Bielefeld terzultimo, con una partita in meno, è distanze sei lunghezze. ...