Advertising

salva_savior : @iannetts70 @grullini1 Speriamo che lui tra 10 anni torni a fare quello che faceva prima. Cioè nulla. Lo ricorderem… - sportli26181512 : Bufera social su Mazzoleni: 'Basta, odia la Campania': Tra il minuto 84 e il minuto 86 della sfida salvezza… - MerloRosario : SCONCERTI È SCONCERTANTE QUELLO CHE DICI LA SUPERLEGA È UN CALCIO SOLO PER RICCHI? PERCHÉ IL CALCIO DI OGGI NON ES… - Ogma80Vito : - infoitsport : Baggio-Adani, bufera sui social. I tifosi: 'Il Divin Codino lo ha asfaltato' -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera social

Il Cittadino di Monza e Brianza

Questa decisione ha suscitato numerose proteste in campo e una vera e propria. Il centrocampista giallorosso potrebbe avere accentuato la caduta, ma che il tocco ci sia stato non è in ...Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo un weekend di relax in Toscana, immersi nella bellezza della Maremma grossetana. I Ferragnez ne hanno approfittato per festeggiare il compleanno dell'...Tra il minuto 84 e il minuto 86 della sfida salvezza Benevento-Cagliari l'arbitro Doveri ha prima assegnato e poi revocato, dopo l'intervento del Var, un rigore per i giallorossi ...I Ferragnez ne hanno approfittato per festeggiare il compleanno dell'imprenditrice digitale e la festa della mamma. Nel giorno della festa della mamma, l'influencer ha condiviso un post carosello con ...