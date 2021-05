Brasile, Bolsonaro guida la parata delle moto per la festa della mamma: «Non vi costringerò mai a restare chiusi in casa» – Il video (Di domenica 9 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha guidato una massiccia carovana di motociclisti a Brasilia in occasione della festa della mamma, iniziativa promossa dai sostenitori del suo governo, sotto pressione per la gestione della pandemia da Coronavirus che finora nel Paese ha ucciso 420 mila persone. Protetto dalle forze di sicurezza, Bolsonaro ha lasciato la sua residenza ufficiale assieme a centinaia di motociclisti e ha visitato per un’ora il centro della capitale. Poi, al ritorno, ha detto davanti ai suoi seguaci: «L’anno scorso abbiamo avuto un problema molto grave che nessuno si aspettava, la pandemia. Ma a poco a poco stiamo vincendo. Potete starne certi, come capo supremo ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jairhato una massiccia carovana diciclisti a Brasilia in occasione, iniziativa promossa dai sostenitori del suo governo, sotto pressione per la gestionepandemia da Coronavirus che finora nel Paese ha ucciso 420 mila persone. Protetto dalle forze di sicurezza,ha lasciato la sua residenza ufficiale assieme a centinaia diciclisti e ha visitato per un’ora il centrocapitale. Poi, al ritorno, ha detto davanti ai suoi seguaci: «L’anno scorso abbiamo avuto un problema molto grave che nessuno si aspettava, la pandemia. Ma a poco a poco stiamo vincendo. Potete starne certi, come capo supremo ...

Advertising

gioalbarosa : Brasile e Stati Uniti: la Cina può attendere - Mappa Mundi - Texwiller42 : @tomasomontanari Visto la sua grande simpatia per Bolsonaro, non si scandalizza del suo sodale, il Ministro della S… - defra_andrea : RT @LucioMM1: Certo che veder 'esperti' che usano la mortalità per coorte in messico (MESSICO peggio del brasile, messico a guida di sinist… - fra_gra_3 : RT @LucioMM1: Certo che veder 'esperti' che usano la mortalità per coorte in messico (MESSICO peggio del brasile, messico a guida di sinist… - Sargans2 : RT @LucioMM1: Certo che veder 'esperti' che usano la mortalità per coorte in messico (MESSICO peggio del brasile, messico a guida di sinist… -