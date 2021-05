Boxe, Billy Joe Saunders in ospedale dopo il ko contro Canelo. Danni alla cavità oculare? Occhio destro malconcio (Di domenica 9 maggio 2021) Billy Joe Saunders è stato portato in ospedale dopo il match perso stanotte contro Canelo Alvarez. Il britannico si stava distinguendo contro il fuoriclasse messicano nel match che valeva il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi, ma poi all’ottavo round Canelo ha alzato il livello del suo pugilato, ha martellato il rivale con un uppercut e poi ha portato un violentissimo montante destro all’Occhio destro dell’imbattuto britannico. Saunders, colpito successivamente da altri pugni di inaudita potenza, è stato salvato dal gong e si è diretto all’angolo, ma il suo Occhio era completamente chiuso e l’arbitro ha sancito la vittoria del messicano per ko ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)Joeè stato portato inil match perso stanotteAlvarez. Il britannico si stava distinguendoil fuoriclasse messicano nel match che valeva il Mondiale WBA, WBO, WBC dei pesi supermedi, ma poi all’ottavo roundha alzato il livello del suo pugilato, ha martellato il rivale con un uppercut e poi ha portato un violentissimo montanteall’dell’imbattuto britannico., colpito successivamente da altri pugni di inaudita potenza, è stato salvato dal gong e si è diretto all’angolo, ma il suoera completamente chiuso e l’arbitro ha sancito la vittoria del messicano per ko ...

