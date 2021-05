Bonazzi al Consiglio Nazionale di Federazione di FSI-USAE: «Lavoriamo a diverso status professionale di infermieri e tecnici riabilitativi e della prevenzione». (Di domenica 9 maggio 2021) FSI-USAE Consiglio Nazionale di Federazione, Bonazzi: “Lavoriamo per l’abolizione del vincolo di esclusività e la richiesta di posizionamento degli infermieri e delle professioni sanitarie tecniche riabilitative e della prevenzione in una apposita sezione dell’area contrattuale della dirigenza. Basta con l’ipocrisia degli aumenti proposti dalla Triplice”. Una grande e partecipata riunione quella del Consiglio Nazionale di Federazione della Fsi-USAE di ieri sera. La riunione è servita a fare il punto sulla situazione giuridica contrattuale degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale alla luce ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) FSI-di: “per l’abolizione del vincolo di esclusività e la richiesta di posizionamento deglie delle professioni sanitarie tecniche riabilitative ein una apposita sezione dell’area contrattualedirigenza. Basta con l’ipocrisia degli aumenti proposti dalla Triplice”. Una grande e partecipata riunione quella deldiFsi-di ieri sera. La riunione è servita a fare il punto sulla situazione giuridica contrattuale degli operatori del Servizio Sanitarioalla luce ...

