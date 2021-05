Bollettino covid | i dati di domenica 9 maggio | 43 casi a Lecco

(Di domenica 9 maggio 2021) Sono 1.326 i positivi al Coronavirus nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia. Sono stati effettuati 39.298 tamponi per un rapporto che continua a migliorare e oggi si attesta al 3,4%. L'incremento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 8.292 nuovi casi e 139 decessi - QdSit : #Covid, in #Sicilia crollo dei casi positivi, giù anche i ricoveri - StampaVercelli : Covid, 11 nuovi contagi nel Vercellese: il bollettino di domenica 9 maggio - zazoomblog : Covid Lombardia oggi 1.326 contagi e 33 morti: bollettino 9 maggio - #Covid #Lombardia #1.326 #contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

Sono 1.326 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia . I morti sono 33 , per un totale di 33.182 da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute. ...Le regole di Figliuolo Nella lettera alle Regioni il commissario all'emergenza, generale ... Coronavirus, ildel 9 maggioLa misura scatterà con molta probabilità dal 17 maggio, quando le persone saranno libere di frequentare "con giudizio" anche chi non è conviventi sotto lo stesso tetto. Se la situazione rimarrà stabil ...Facebook Shares Sono 8.292 i nuovi contagi da Coronavirus riscontrati oggi 9 maggio in Italia dopo aver analizzato 226.006 tamponi, con l’indice di positività che si attesta al 3,6%. Nelle ultime 24 o ...