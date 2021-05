Bill Gates e la moglie Melinda French, divorzio miliardario: cifra record (Di domenica 9 maggio 2021) Sobri, discreti, con quell’eleganza contenuta che solo chi ha raggiunto le vette più alte del successo può esibire senza sentirsi sminuito, Bill Gates e la moglie Melinda French hanno annunciato il divorzio. Senza ostentazione e con grande dignità, con un semplice, quasi confidenziale messaggio sui social. «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio», hanno spiegato in una dichiarazione comune pubblicata sui rispettivi account Twitter. «Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase della nostra vita. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini fantastici. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita». Finisce così, senza spiegare ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 9 maggio 2021) Sobri, discreti, con quell’eleganza contenuta che solo chi ha raggiunto le vette più alte del successo può esibire senza sentirsi sminuito,e lahanno annunciato il. Senza ostentazione e con grande dignità, con un semplice, quasi confidenziale messaggio sui social. «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio», hanno spiegato in una dichiarazione comune pubblicata sui rispettivi account Twitter. «Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase della nostra vita. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini fantastici. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita». Finisce così, senza spiegare ...

Advertising

repubblica : Divorzio Gates, Melinda non sopportava che Bill frequentasse Epstein - disinformatico : Prima dose di vaccino fatta! Per ora però ricevo il 5G esattamente come prima. In compenso Bill Gates mi sta più si… - repubblica : ?? Divorzio Bill Gates, Melinda non sopportava che il marito Bill frequentasse Epstein, il milionario accusato di pe… - sonoallergico : @JHajji85 @MarcoBenatti_ @PoliticaPerJedi Ma se Jobs è stato anche cacciato dalla sua azienda perché non era bravo… - CordioliMirco : RT @GuidoCrosetto: Bill e Melinda Gates hanno deciso di lasciare ai loro figli 1/10.000 del loro patrimonio. Come se una persona che possie… -