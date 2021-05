Berrettini k.o. con Zverev, sfuma il primo 1000. 'Tornerò per vincere, adesso Roma' (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini deve accontentarsi della gioia per la prima finale di un Masters 1000 dopo una settimana quasi perfetta. Quasi, perché è mancata la gioia finale, il successo su Sascha Zverev che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Matteodeve accontentarsi della gioia per la prima finale di un Mastersdopo una settimana quasi perfetta. Quasi, perché è mancata la gioia finale, il successo su Saschache ...

