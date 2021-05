Berrettini, che testa! Ha smontato Ruud e adesso con Zverev…. (Di domenica 9 maggio 2021) La partita perfetta al momento giusto: bisogna avere colpi, fisico ma soprattutto la testa del campione. Matteo Berrettini ce l'ha di sicuro , anche se non è di quei campioni nati semplici, stile '... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) La partita perfetta al momento giusto: bisogna avere colpi, fisico ma soprattutto la testa del campione. Matteoce l'ha di sicuro , anche se non è di quei campioni nati semplici, stile '...

Advertising

WeAreTennisITA : C'è Jannik Sinner sulla strada di Nadal ?? Otto azzurri al via, più altri che potrebbero arrivare dalle qualificazio… - edoardo_riccio : @paolobertolucci @SkySport Fantastico Berrettini. Meno bene mi pare il computer (secondo me non sempre ci prende).… - AgataStival : RT @OndeFunky: E il #razzocinese lo sgancia #Berrettini che manda a casa Ruud in 2 set giusto in tempo per rispettare il #coprifuoco spagno… - AlessioBrogini : Il servizio e dritto di #Berrettini e il rovescio incisivo di #Zverev . Al di là dell'oceano provano subito a dare… - 15lovetennis : RT @GeorgeSpalluto: Ieri sensazioni molto negative, i colpi che non andavano, e una vista annebbiata. Oggi sensazioni straordinarie, i col… -