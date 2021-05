Berrettini, che peccato! Guarda gli highlights (Di domenica 9 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Alexander Zverev batte Matteo Berrettini per 6 - 7, 6 - 4, 6 - 3. Guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Nella finale del torneo di tennis Atp Masters 1000 di Madrid, Alexander Zverev batte Matteoper 6 - 7, 6 - 4, 6 - 3.glidel match

Advertising

WeAreTennisITA : A Madrid vince Zverev ?? Delusione per Matteo Berrettini, che cala vistosamente alla distanza con servizio e dritto… - WeAreTennisITA : MATTEO AVANTI??? Sta giocando bene Berrettini, che è in vantaggio di un set contro Zverev nella finale di Madrid. È… - screetsie : @GeorgeSpalluto Tra Berrettini e Juve, stasera meglio che ci dia dentro con le birre. - keope77 : @aanthl @danielelozzi Pensa che secondo me Berrettini ha proprio una gran testa da giocatore di tennis. Spesso ci d… - 8cycling : RT @antogar78: Dispiace per Matteo #Berrettini, che dopo un grande primo set si è fatto via via irretire dalla ragnatela di #Zverev. Torneo… -