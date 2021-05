Benevento, Vigorito denuncia: “Mazzoleni ammazza le squadre del Sud” (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha sfogato la propria rabbia nei confronti della direzione arbitrale ai microfoni di Sky. Oreste Vigorito, presidente del Benevento (via social)Il presidente del Benevento ha voluto esprimere la propria rabbia ai microfoni di Sky Sport al termine del match disputato dalla sua squadra contro il Cagliari. In particolare, il patron del club campano ha denunciato un comportamento arbitrale che, secondo lui, avrebbe svantaggiato la squadra del Sud. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, cosa succede a fine stagione tra Gattuso e De Laurentiis “Il problema è Mazzoleni. Mi hanno detto che quando si vuole ammazzare il Sud si manda Mazzoleni”, ha detto ai microfoni di Sky Sport il presidente ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste, presidente del, ha sfogato la propria rabbia nei confronti della direzione arbitrale ai microfoni di Sky. Oreste, presidente del(via social)Il presidente delha voluto esprimere la propria rabbia ai microfoni di Sky Sport al termine del match disputato dalla sua squadra contro il Cagliari. In particolare, il patron del club campano hato un comportamento arbitrale che, secondo lui, avrebbe svantaggiato la squadra del Sud. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, cosa succede a fine stagione tra Gattuso e De Laurentiis “Il problema è. Mi hanno detto che quando si vuolere il Sud si manda”, ha detto ai microfoni di Sky Sport il presidente ...

