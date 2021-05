Benevento | Mastella | “Mazzoleni? A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) “Asi fama assaisi. Lo diceva Andreotti e lo ripeto io. Come mai l’arbitroera nella cabina Var a Napoli ed oggi a? A Napoli contro il Cagliari annullò il gol di Osimhen, oggi ha annullato il rigore del”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco diClementecontestando il direttore di gara, al Var in occasione di-Cagliari, per il mancato rigore concesso ai campani nel finale di partita. SportFace.