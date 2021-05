Benevento, Inzaghi contro Rizzoli: “E’ normale mandare Mazzoleni al Var dopo Napoli-Cagliari?” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Volevo chiarire una cosa, non è chiaro il concetto: facciamo i complimenti al Cagliari, non abbiamo scuse. Ma se una persona speciale come Vigorito, che non si è mai lamentato una volta in quindici anni, perde la brocca in quel modo vuol dire che è successo qualcosa inconfutabile. E’ stato un errore che non capisco, perché se l’arbitro mi dice che il tocco c’è stato, il Var non può intervenire e valutare. Ma è normale mandare lo stesso Var, che ha avuto mille polemiche la scorsa settimana, con il Cagliari nello scontro salvezza? Bastava poco per togliere qualsiasi dubbio, l’hanno mandato allo sbaraglio questo povero Var”. Lo ha detto l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, tornando a parlare del convulso finale di gara con il Cagliari, con il ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) “Volevo chiarire una cosa, non è chiaro il concetto: facciamo i complimenti al, non abbiamo scuse. Ma se una persona speciale come Vigorito, che non si è mai lamentato una volta in quindici anni, perde la brocca in quel modo vuol dire che è successo qualcosa inconfutabile. E’ stato un errore che non capisco, perché se l’arbitro mi dice che il tocco c’è stato, il Var non può intervenire e valutare. Ma èlo stesso Var, che ha avuto mille polemiche la scorsa settimana, con ilnello ssalvezza? Bastava poco per togliere qualsiasi dubbio, l’hanno mandato allo sbaraglio questo povero Var”. Lo ha detto l’allenatore del, Filippo, tornando a parlare del convulso finale di gara con il, con il ...

