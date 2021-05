Benevento | in un video la furia del ds Foggia contro Mazzoleni | “Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca”

(Di domenica 9 maggio 2021) La rabbia delnon si placa. In unpubblicato da Napoli Magazine si vede il ds Pasquale, all’uscita dello stadio andare da, l’arbitro impegnato oggi al Var, il quale ha suggerito a Doveri di revocare il rigore non dato alsul 2-1 del Cagliari. Dalsi possono sentire queste parole: “Te lo devi rivedere il leggero contatto, se hai una. Hai capito o no? Qua cilae tu hai la, sempre avuta, sia da arbitro che da VAR”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

