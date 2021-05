Benevento, Foggia contro Mazzoleni: 'Hai la coscienza sporca' (Di domenica 9 maggio 2021) Benevento - Continuano le polemiche in casa Benevento dopo il rigore dapprima assegnato dal direttore di gara Doveri e poi tolto dal Var Mazzoleni nel match salvezza contro il Cagliari . A scatenarsi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)- Continuano le polemiche in casadopo il rigore dapprima assegnato dal direttore di gara Doveri e poi tolto dal Varnel match salvezzail Cagliari . A scatenarsi ...

Advertising

tancredipalmeri : Mi sa che anche per il ds del Benevento Pasquale Foggia arriverà una lunga squalifica Mica si chiama Paratici. - matteo_milan91 : RT @RumelaLaBambola: Pasquale Foggia, ds del #Benevento, insegue l'auto di Mazzoleni nel parcheggio del Vigorito dopo lo scandalo in #Benev… - gxallavichx : RT @RumelaLaBambola: Pasquale Foggia, ds del #Benevento, insegue l'auto di Mazzoleni nel parcheggio del Vigorito dopo lo scandalo in #Benev… - rosi0878 : RT @tancredipalmeri: Mi sa che anche per il ds del Benevento Pasquale Foggia arriverà una lunga squalifica Mica si chiama Paratici. http… - ggittoss : RT @MGuardasole: ?? Furia Benevento, Foggia a Mazzoleni: “Se hai una coscienza, il “leggero contatto” lo devi rivedere! Hai la coscienza spo… -