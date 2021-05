Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - mirkocalemme : Settimana scorsa annullato al #Napoli un gol regolarissmo, oggi cancellato un rigore nettissimo per il #Benevento..… - DiMarzio : #BeneventoCagliari | La rabbia di #Vigorito dopo il rigore tolto col VAR - zazoomblog : Benevento-Cagliari il presidente Vigorito infuriato Attacco in diretta TV - #Benevento-Cagliari #presidente - CalcioPillole : RT @CipFanta: Nel pomeriggio del #fantacalcio volano #Atalanta, #Cagliari e #Sassuolo. Il #Benevento, invece, recrimina e crolla. Ne parli… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Cagliari

La prima rete arriva dopo neanche un minuto con Lykogiannis che porta in vantaggio ilcon un sinistro all'incrocio dei pali. Ilpareggia al 16' con uno "scavetto" di Lapadula su ...Come mai l'arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a. A Napoli contro ilannullò il gol di Osimhen, oggi ha annullato il rigore delil suo sfogo su ...Joao Pedro, infatti, è il primo giocatore brasiliano ad aver segnato più di 15 reti in due stagioni consecutive di Serie A da Adriano nel 2003/04 e nel 2004/05 Il Cagliari vince contro il Benevento e ...Finisce in Parlamento la polemica sul rigore non assegnato durante la partita di Serie A Benevento-Cagliari, decisiva per la lotta salvezza. La senatrice del gruppo misto Sandra Lonardo, moglie ...