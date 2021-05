Benevento, anche Mastella contro Mazzoleni: 'A pensar male...' (Di domenica 9 maggio 2021) Benevento - Il presidente Oresto Vigorito non è il solo furioso con Mazzoleni dopo la sconfitta del Benevento nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari , terminato 3 - 1 per i sardi . ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)- Il presidente Oresto Vigorito non è il solo furioso condopo la sconfitta delnello sdiretto per la salvezzail Cagliari , terminato 3 - 1 per i sardi . ...

Advertising

massimo2901 : RT @CucchiRiccardo: Il #Cagliari 'vede' la salvezza, il #Benevento sciupa un ottimo girone di andata, anche se oggi ce l'ha messa tutta. #N… - Simone_Pir : @DeWakkis Ma io posso anche capire alcune cose a caldo, ma la stronzata del voler danneggiare una squadra del sud é… - grostein : Quelli che stanno adducendo motivazioni geografiche per dire che Cagliari è più a sud di Benevento, ignorano il con… - BiagiomF : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Mi sono arrivati messaggi anche da Napoli, Mazzoleni è messo lì per ammazzare le squadre del Sud… - ufromthecity : Con la sconfitta del benevento potrebbero esserci novità anche in settimana...?? #fonticerte -