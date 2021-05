Belen Rodriguez: weekend in famiglia (Di domenica 9 maggio 2021) Belen Rodriguez in questi giorni si trova a Carrara per creare la campagna promozionale del suo nuovo brande “Hinnominate”. Dopo aver scattato e girato il video per la sua linea d’abbigliamento l’argentina si è goduta un po’ di sano relax con i suoi affetti più cari. Belen Rodriguez dal 7 maggio si trova a Carrara insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias per girare la campagna pubblicitaria del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 9 maggio 2021)in questi giorni si trova a Carrara per creare la campagna promozionale del suo nuovo brande “Hinnominate”. Dopo aver scattato e girato il video per la sua linea d’abbigliamento l’argentina si è goduta un po’ di sano relax con i suoi affetti più cari.dal 7 maggio si trova a Carrara insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias per girare la campagna pubblicitaria del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

melgiuno : A message to tz: Di Belen Maria Rodriguez ce n’è una sola e tu non sei neanche una sua unghia. - 60bianca : RT @somerkeygraham: @Macacuta Que pereza, come dite voi in spagnolo. Poi mi spieghi perché questa Belen Rodriguez piace tanto? Io ancora no… - GazzettadiSiena : Si trova a Lucca in un resort esclusivo targato Emma Villas - somerkeygraham : @Macacuta Que pereza, come dite voi in spagnolo. Poi mi spieghi perché questa Belen Rodriguez piace tanto? Io ancor… - dinoadduci : Cecilia Rodriguez accusa Iannone, ex di Belen. E il pilota risponde per le rime -