Beautiful anticipazioni 12 Maggio 2021 | Brooke sconvolta da Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 maggio 2021) Presente alla proposta di matrimonio di Zoe, nella puntata didel 12Logan si trova in accordo con Liam in merito alla farsa diForrester. Infatti mentre tutto il resto della famiglia sembra essere davvero felice e convinto di quello che sta facendo il giovane stilista, la Logan al contrario è certa come il giovane Spencer che sia solo un escamotage Per costringere Hope a farsi avanti nei suoi confronti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate americane, Carter e Quinn possibili amanti? Potrebbe esserci presto nelle puntate della soap americana uno sconvolgimento di coppia a casa Forrester E’ un’ipotesi che si fa strana nei tabloid americani che trattano ledi. ...