Beautiful anticipazioni 11 maggio 2021 | Liam si scaglia contro Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 maggio 2021) La situazione a casa Forrester è molto tesa soprattutto dopo cheha proposto a Zoe di sposarlo. Nella puntata didi martedì 11vedrete chenon resterà fermo a guardare, ma punterà il forrester accusando di aver pianificato tutto solo per arrivare nuovamente alla donna che ama davvero e che non è Zoe Buckingham. Nel frattempo Hope tenta di calmare il piccolo Douglas davvero sconvolto per la scenetta a cui ha assistito per colpa di suo padre. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Spoiler, Quinn lascerà Eric per un altro? Quinn ed Eric non se la passeranno affatto bene e pare che di mezzo ci sia un altro uomo, di chi si tratterà? Momenti difficili per Bill Spencer! Ledi...