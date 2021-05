Beach volley, Continental Cup 2021: azzurri quarti, accedono alla fase finale (Di domenica 9 maggio 2021) Gli azzurri chiudono al quarto posto la Pool di Izmir (Turchia) della seconda fase della CEV Continental Cup 2021 di Beach volley. Jakob Windisch/Samuele Cottafava e Tobia Marchetto/Gianluca dal Corso sono stati superati in due match dalla Slovenia nella finale per il terzo posto. I primi a scendere in campo sono stati i giovanissimi Marchetto/Dal Corso, sconfitti per 2-0 (21-15, 21-13) da Zemljak-Podersnik. Gli azzurrini Windisch/Cottafava poi non sono riusciti a riaprire la serie, cedendo al tie-break (21-19, 15-21, 15-12) contro Bosnjak-D. Pokersnik. Dopo il bronzo delle azzurre arriva dunque un altro ottimo risultato per gli azzurri, che accedono così alla fase ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Glichiudono al quarto posto la Pool di Izmir (Turchia) della secondadella CEVCupdi. Jakob Windisch/Samuele Cottafava e Tobia Marchetto/Gianluca dal Corso sono stati superati in due match dSlovenia nellaper il terzo posto. I primi a scendere in campo sono stati i giovanissimi Marchetto/Dal Corso, sconfitti per 2-0 (21-15, 21-13) da Zemljak-Podersnik. Glini Windisch/Cottafava poi non sono riusciti a riaprire la serie, cedendo al tie-break (21-19, 15-21, 15-12) contro Bosnjak-D. Pokersnik. Dopo il bronzo delle azzurre arriva dunque un altro ottimo risultato per gli, checosì...

Advertising

sportface2016 : #Beachvolley, #CevContinentalCup: azzurri quarti a #Izmir, accesso alla fase finale conquistato - bokut_hoe : Oggi lo spirito di hinata shoyo ha posseduto il mio corpo e ho giocato tre ore a beach volley - xTIGHTR0PE : Oggi devo andare a giocare a beach volley con dei miei amici e attualmente sono in crisi chiusa in bagno perché non… - svftchaeyoung : bellissime queste giornate , perfette per andare a mare a farsi una passeggiata o per un ova di haikyuu dove le squ… - zazoomblog : Beach volley Continental Cup 2021. Azzurre terze a Baden azzurri in finale per il bronzo ma qualificati per The Hag… -