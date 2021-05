Battlefield 6 | trailer rinviato? Un leaker spiega perché è successo – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 9 maggio 2021) Sembra che ilufficiale di6 sia stato, ma come mai? Un notospecializzato nella serie DICE.. Ildi presentazione di6 è stato? Tutto fa pensare a questa possibilità, e il notoTom Henderson a cercato direElectronic Arts potrebbe aver preso questa decisione. Come saprete, ildi6 è finito in rete, anche se nella versione solo audio, il che significa che il video è già pronto e la macchina del marketing comincia ad avere problemi a evitare che i materiali comincino … Notizie giochi PlayStation 5Read ...

Il trailer sarebbe stato quindi rimandato per non scuotere troppo l'opinione pubblica e la ... Ma non si tratta delle uniche ipotesi "sconfortanti" sullo sparatutto degli autori di Battlefield V. Nel corso della giornata di ieri, 7 maggio 2021, un leaker ha pubblicato in rete circa 33 secondi di audio trafugato dal trailer di Battlefield 6, rivelando che il video d'annuncio sarà molto simile a quello del 2016 di Battlefield 1. Oggi, dopo circa ventiquattr'ore, è stato ricondiviso in rete l'audio completo che ... Battlefield 6 sta molto facendo parlare di sé! Si tratta di un gioco molto atteso che è anche ritenuto il capitolo che porterà la saga a un livello successivo. Infatti il titolo sta richiedendo un eno ...