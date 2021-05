Battiston | Indice Rt? Mai così basso da luglio 2020 | ma da solo non basta | può essere fuorviante

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 maggio 2021) “Quello del calcolo dell’Rt è un falso problema. Anche perché, grazie alle vaccinazioni, potrebbe non tornare più sopra 1”. A dirlo è Roberto, professore di Fisica all’Università di Trento in un’intervista al quotidiano La Repubblica sulla discussione inerente l’di contagio. L’esperto prosegue: “L’Rt è definito con una norma scritta neldopo lunghe consultazioni.Oggi sarebbe complicato cambiarlo. Danon. E comunque si riferisce alla situazione di circa due settimane prima. Elementi che possono creare un po’ di confusione”.sottolinea afferma che l’continua a scendere e che numeribassi non si registravano da. “Secondo i miei calcoli ieri era 0,84. E ...