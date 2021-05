Basket: San Pablo Burgos, è bis in Champions League 2021. Sconfitto il Pinar Karsikaya in finale (Di domenica 9 maggio 2021) Non passerà certo alla storia per la bellezza, l’ultimo atto delle Final Eight di Basketball Champions League a Nizhny Novgorod, ma perlomeno designa una squadra vincitrice. E questa è il San Pablo Burgos, che supera con il punteggio di 59-64 il Pinar Karsiyaka. Il club allenato da Joan Penarroya si riconferma dunque campione, dopo il successo dell’annata 2019-2020, per quanto le Final Eight della stagione passata siano state disputate all’inizio dell’attuale. Decisivi i 15 punti di Vitor Benite e i 14 di Alex Renfroe, dall’altra parte non basta un gran primo tempo di Amath M’Baye, a quota 17 alla fine, e la prova da 13 punti di Raymar Morgan. Primo quarto all’insegna della capacità realizzativa a intermittenza, con l’ex Virtus Bologna M’Baye che da solo, per il Pinar, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Non passerà certo alla storia per la bellezza, l’ultimo atto delle Final Eight diballa Nizhny Novgorod, ma perlomeno designa una squadra vincitrice. E questa è il San, che supera con il punteggio di 59-64 ilKarsiyaka. Il club allenato da Joan Penarroya si riconferma dunque campione, dopo il successo dell’annata 2019-2020, per quanto le Final Eight della stagione passata siano state disputate all’inizio dell’attuale. Decisivi i 15 punti di Vitor Benite e i 14 di Alex Renfroe, dall’altra parte non basta un gran primo tempo di Amath M’Baye, a quota 17 alla fine, e la prova da 13 punti di Raymar Morgan. Primo quarto all’insegna della capacità realizzativa a intermittenza, con l’ex Virtus Bologna M’Baye che da solo, per il, ...

