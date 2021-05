Basket | Ge Vi Napoli-Reale Mutua Torino 67-73 Gli ospiti sbancano il Palabarbuto

(Di domenica 9 maggio 2021)sconfitto in casa. AlpassaPrimo Quarto Alla Ge.viaffronta la, gara valida per la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

A una settimana dalla sconfitta interna con Forlì, la Reale MutuaTorino torna in campo alle 12 per affrontare la capolista del girone bianco, la GeVI. "L'infermeria fortunatamente si è svuotata nel fine settimana, c'è stato molto lavoro per la ...Se fosse, saremmo 69 pari a 4 minuti dalla fine. Juve e Milan arrivano alla partitissima dell'Allianz ... ma con la sensazione che intorno ci sia chi corre più forte di entrambe (Atalanta,,...In campo Napoli con Mayo, Marini, Lombardi, Parks e Zerini, risponde Torino con Cappelletti, Clark, Alibegovic, Pinkins e Pagani. In quasi 3' l’unico canestro dal campo è il primo, firmato da ...Basket, Napoli sconfitto in casa. Al Palabarbuto passa Torino Primo Quarto Al Palabarbuto la Ge.vi Napoli affronta la Reale Mutua Torino, gara valida per ...