Barbara d’Urso e la foto con “Totto” che ha fatto esplodere il web. Ecco chi è (Di domenica 9 maggio 2021) Barbara d’Urso ogni tanto racconta la sua vita privata sui social. Questa volta ha condiviso un momento del passato, quando la conduttrice era molto giovane. Nello scatto la vediamo assieme ai suoi due grandi amori: suo figlio Giammauro e Totto. Subito dopo, però, la reazione dei follower si è scatenata. Barbara d’Urso e la foto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 9 maggio 2021)ogni tanto racconta la sua vita privata sui social. Questa volta ha condiviso un momento del passato, quando la conduttrice era molto giovane. Nello scatto la vediamo assieme ai suoi due grandi amori: suo figlio Giammauro e. Subito dopo, però, la reazione dei follower si è scatenata.e la… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ScorpioAngel_ : @markorusso69 Senza stronzate non si tengono a bada le masse . La gente vuole tragedie Chernobyl razzo cinese covid… - womantimeswebtv : Le indiscrezioni parlano chiaro: Barbara D'Urso lascia Mediaset? Ecco le ultime dalla nostra @emanuelagentilin Il… - ScorpioAngel_ : @StefanoColetta2 @albertoangela @UlisseRai1 non ti fermare mai , senza gli uomini di cultura come te , tuo padre Pi… - ScorpioAngel_ : @albertoangela non ti fermare mai , senza gli uomini di cultura come te , tuo padre Piero finiscono 3000 anni di ci… - amykrania : ho VERAMENTE sentito gente consigliare, in caso di difficoltà economiche, di rivolgersi a “Le Iene” o Barbara D’urs… -