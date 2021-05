Bandiere Blu Lazio 2021, premiate le 9 migliori spiagge per qualità della balneazione e rispetto dell’ambiente (Di domenica 9 maggio 2021) Anche quest’anno è stata stilata la lista delle spiagge che hanno ottenuto l’ambita “bandiera blu”. Nel 2021, sono 9 i comuni protagonisti di questo riconoscimento, sette in provincia di Latina e due in provincia di Roma. I comuni con la bandiera blu La bandiera blu certifica la qualità delle spiagge, ma anche della balneazione e i servizi che vengono messi a disposizione dei bagnanti. Pertanto è “un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio”. La premiazione ufficiale avverrà nella giornata di domani, 10 maggio, da parte del FEE – Foundation for Environmental Education. “A queste comunità cittadine e ai loro amministratori locali vanno i miei complimenti per aver in alcuni casi raggiunto, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Anche quest’anno è stata stilata la lista delleche hanno ottenuto l’ambita “bandiera blu”. Nel, sono 9 i comuni protagonisti di questo riconoscimento, sette in provincia di Latina e due in provincia di Roma. I comuni con la bandiera blu La bandiera blu certifica ladelle, ma anchee i servizi che vengono messi a disposizione dei bagnanti. Pertanto è “un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio”. La premiazione ufficiale avverrà nella giornata di domani, 10 maggio, da parte del FEE – Foundation for Environmental Education. “A queste comunità cittadine e ai loro amministratori locali vanno i miei complimenti per aver in alcuni casi raggiunto, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Bandiere Blu Ufficiale, Mazepin penalizzato di tre posizioni - FormulaPassion.it Per Mazepin si tratta della seconda penalità consecutiva, dopo quella rimediata nel corso del GP del Portogallo di domenica scorsa per il mancato rispetto delle bandiere blu.

Dopo 5 anni la Bandiera Blu sventola a Monopoli 'Era dal 2016 che non riuscivamo ad avere la Bandiera Blu, ma ora è ufficiale, il Comune di Monopoli ha ricevuto l'invito a partecipare alla conferenza per l'annuncio delle Bandiere Blu 2021 che si ...

Bandiere Blu Lazio 2021: sono 9 le spiagge che ottengono il riconoscimento, 2 in provincia di Roma Fanpage.it La Toscana si riveste di blu per la Festa dell'Europa Sarebbe bello se, col tempo, in ogni casa riuscissimo a tenere, insieme alla bandiera italiana, anche quella blu con le dodici stelle gialle. Chi di voi ce l'ha già? Il 9 maggio è poi una data che ...

Bandiere Blu, domani la cerimonia di consegna e Minturno spera ancora Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia delle sette bandiere blu per altrettanti comuni pontini, a dimostrazione del fatto che pochi sono quelli lasciati fuori dalla particolare classifica n ...

