(Di domenica 9 maggio 2021)– CD cover @Astolfo Lupia“Come mai un tedesco si trasferisce in Italia quando tutti gli altri fanno il contrario? A dire la verità, ogni volta che mi hanno detto che sono pazzo, dopo è venuto fuori che era la scelta giusta per me” Si chiamailindel, in uscita venerdì 30 aprile per l’etichetta Jazz Sick.è un luogo che non si trova in nessuna mappa, una città costiera – e immaginaria – resa immortale da Marcel Proust nel romanzo monumentale “Alla Ricerca del Tempo Perduto”, dove il protagonista trascorre le estati della sua giovinezza. L’di, il quarto come leader, non è il frutto di una lettura illuminata, né ha la pretesa di ...

Il pianista Christian Pabst con il nuovo album «Balbec»
Perugia è diventato il luogo di elezione del pianista tedesco Christian Pabst, che ha recentemente pubblicato un nuovo album

Si chiamailalbum in trio del pianista Christian Pabst, uscito venerdì 30 aprile per l'etichetta Jazz Sick.è un luogo che non si trova in nessuna mappa, una città costiera - e ...Perugia è diventato il luogo di elezione del pianista tedesco Christian Pabst , che ha recentemente pubblicato unalbum in trio dal titolo, per l'etichetta Jazz Sick. Si sente più sereno ora. La scelta di Perugia , città in cui si è trasferito durante la pandemia, si riflette anche nella sua musica. ...Classe 1984, Christian Pabst è un pianista di origini tedesche ma italiano di adozione. «Balbec» è il suo quarto album come leader di un trio ...Si chiama Balbec il nuovo album in trio del pianista Christian Pabst, in uscita venerdì 30 aprile per l’etichetta Jazz Sick. Balbec è un luogo che non si trova in nessuna mappa, una città costiera – ...