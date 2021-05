Avanti un altro pure di sera: anticipazioni e ospiti della puntata del 9 maggio 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) (Cultura e Mistero) Questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Avanti un altro pure di sera. Per festeggiare i dieci anni di Avanti un altro, il divertente game-show di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in prima serata Avanti un altro pure di sera, una versione speciale del gioco di successo della rete ammiraglia Mediaset. Tante le novità e gli ospiti che si succederanno nel corso di queste puntate. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti e le squadre della quinta ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) (Cultura e Mistero) Questa, domenica 9, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quintadiundi. Per festeggiare i dieci anni diun, il divertente game-show di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in primataundi, una versione speciale del gioco di successorete ammiraglia Mediaset. Tante le novità e gliche si succederanno nel corso di queste puntate. Di seguito tutte le, glie le squadrequinta ...

Advertising

matteosalvinimi : Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalment… - LegaSalvini : COVID: SALVINI, 'RIAPERTURA CASE RIPOSO ALTRO PASSO IN AVANTI' - RobertoBurioni : Mentre Twitter è affollato di scemenze riguardanti brevetti e proprietà industriale la scienza compie in questi gio… - sarahgarofalo9 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 appuntamento con #avantiunaltropuredisera condotto da #PaoloBonolis con #LucaLaurenti https… - DaddariosWho : @hewhowasliving Boh finché lui ha l'entusiasmo e la motivazione andrà avanti, avere paura che si ritiri dopo 4 gare… -