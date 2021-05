Autodromo del Mugello: incidente mortale in pista. Perde la vita pilota di moto (Di domenica 9 maggio 2021) Aveva 59 anni, si chiamava Stelvio Boaretto, faceva il veterinario e risiedeva a Padova: è morto in un incidente in pista, nel pomeriggio di oggi, domenica 9 maggio, all'Autodromo del Mugello durante la Coppa Italia di motociclismo. Boaretto, impegnato nel Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata, è rimasto coinvolto, con altri partecipanti, in un incidente di gara L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 maggio 2021) Aveva 59 anni, si chiamava Stelvio Boaretto, faceva il veterinario e risiedeva a Padova: è morto in unin, nel pomeriggio di oggi, domenica 9 maggio, all'deldurante la Coppa Italia diciclismo. Boaretto, impegnato nel Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata, è rimasto coinvolto, con altri partecipanti, in undi gara L'articolo proviene da Firenze Post.

