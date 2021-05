(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArezzo – Incidente fatale per undi 36 anni che ha perso ladopo che la suasi ètala, all’altezza del comune di Arezzo. Sbalzato dall’, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferita la donna, una 33enne di Caserta, trasferita all’ospedale di Siena. Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto presenti anche i mezzi dei Vigili del Fuoco e i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Auto si ribalta lungo la Perugia-Betolle, #Casertano perde la vita ** - stefanopezzola : L'auto si ribalta, 36enne perde la vita. Ferita gravemente anche una 33enne - salernotoday : Incidente tra auto a Scafati, una si ribalta: tre feriti - GazzettadiSiena : Mortale nel tratto vicino a Bettolle - lavocedialba : Auto con a bordo tre giovanissimi si ribalta all’ingresso di Magliano Alfieri -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

Incidente mortale poco dopo le 12.30 sulla Perugia - Bettolle, nel tratto tra Foiano e Bettolle in direzione di quest'ultima località. Un'automobile si è ribaltata e due persone sono state sbalzate ...Incidente nella mattinata di domenica 9 maggio a Cesano Maderno. Intorno alle 11.30 le squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in Via Rossini, per un incidente ...L’auto sta per essere issata sul carro attrezzi per la rimozione L’incidente è avvenuto sul lungomare Nord all’altezza dello chalet Kontiki. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi, sono ...Un uomo di 36 anni è morto in un terribile incidente stradale sulla Perugia - Bettolle nel tratto tra Foiano della Chiana e Bettolle.