Auguri a tutte le mamme, guerriere silenziose e coraggiose. Auguri a tutte le donne che madri non sono, ma che cercano disperatamente di esserlo. Auguri a quelle straordinarie madri che con il loro amore hanno impedito a tanti bambini di sentirsi abbandonati, perché madre non è solo biologia, non è solo "somiglia a te", "ha i tuoi occhi", è molto di più. E queste madri quel di più lo hanno capito profondamente. Auguri ai padri che sono anche madri e che ogni giorno lottano per poter garantire ai propri figli un mondo meno ostile. Perché, anche qui, l'amore è la sola risposta. Auguri alle nonne, mamme di una volta, pazienti e instancabili dispensatrici di coccole e cibo buono. Auguri alle mamme in carriera, donne forti e indipendenti che, tra mille difficoltà, cercano con impegno di conciliare famiglia e lavoro.

Ultime Notizie dalla rete : Auguri tutte Vastese Calcio, auguri dalle mamme... biancorosse Festa della Mamma... Auguri Biancorossi! Dalle mamme del nostro gruppo di giocatori un caro augurio a tutte le mamme nella loro giornata di festa! Ringraziamo per la gentile collaborazione, e facciamo tanti auguri anche a ...

Auguri a tutte le mamme, Poste dedica cartoline filateliche Anche in Molise Italiane celebra la Festa della Mamma e dedica alla ricorrenza, in calendario oggi, domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche. Le cartoline sono disponibili fino ...

Auguri a tutte le mamme del mondo. Le poesie più belle Mandamento Notizie Festa della mamma, Cavallaro (Cisal): "In Italia ancora si sceglie tra lavoro e maternità" “Auguri a tutte le mamme, mai come in questo anno di pandemia, inesauribili fonti di energia prodotta per seguire le esigenze della famiglia e affrontare un ...

Auguri Chieti. Compleanno della città. Gli Achilliani festeggiano la Teatinità. "Anche questo anno gli Achilliani festeggeranno, nonostante la pandemia, il compleanno della città. Chieti, nella giornata dell'11 maggio, compie, secondo la leggenda, 3202 anni", in quanto fondata da ...

