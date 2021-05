"Attacco di panico, tremava". Terrore in studio, ad Amici sfiorata la sventura: Giulia balla, ma succede l'impensabile (Di domenica 9 maggio 2021) Sorprese nella seminfinale di Amici 2021. Tra i finalisti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi anche la ballerina Giulia Stabile. Proprio lei, una volta ricevuta la notizia, non ha potuto nascondere l'emozione. Giulia non riusciva a stare ferma e le gambe sembravano tremarle. A prendere la parola e spiegare cosa stava accadendo è stata Veronica Peparini, che - dopo essersi complimentata - ha voluto svelare un retroscena. Infatti Giulia Stabile ha avuto un Attacco di panico anche se ha continuato a ballare e a fare finta di niente. "Mentre succedeva la gara - ha spiegato - le è preso un Attacco di panico. tremava, aveva l'ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Sorprese nella seminfinale di2021. Tra i finalisti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi anche la ballerinaStabile. Proprio lei, una volta ricevuta la notizia, non ha potuto nascondere l'emozione.non riusciva a stare ferma e le gambe sembravano tremarle. A prendere la parola e spiegare cosa stava accadendo è stata Veronica Peparini, che - dopo essersi complimentata - ha voluto svelare un retroscena. InfattiStabile ha avuto undianche se ha continuato are e a fare finta di niente. "Mentreva la gara - ha spiegato - le è preso undi, aveva l'ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo ...

