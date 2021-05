Atletica, i risultati del weekend degli italiani. Fontana, Siragusa e Bongiorni in luce nella velocità (Di lunedì 10 maggio 2021) Intenso fine settimana per gli atleti italiani. Già detto della Coppa Europa di lanci, soffermiamoci adesso su quanto successo nella gare nazionali. Il Trofeo Bracco ha tenuto banco a Milano, dove Vittoria Fontana si è messa in luce sui 100 metri: 11.59 con ben 1,2 m/s di vento contrario per l’azzurra capace di trascinare la 4×100 alla recente vittoria alle World Relays. Sulla stessa distanza si è esibita Luminosa Bogliolo, terza in 11.68 (l’ostacolista ha migliore il personale di sei centesimi). Ad Arezzo, invece, invece esordio stagionale sui 100 metri per Irene Siragusa, anch’ella reduce dal successo di Chorzow: 11.61 con 1 m/s di vento contrario. nella stessa sede Anna Bongiorni corre un eccellente 200 metri in 23.16, ma con vento troppo a favore (2.4 m/s), ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Intenso fine settimana per gli atleti. Già detto della Coppa Europa di lanci, soffermiamoci adesso su quanto successogare nazionali. Il Trofeo Bracco ha tenuto banco a Milano, dove Vittoriasi è messa insui 100 metri: 11.59 con ben 1,2 m/s di vento contrario per l’azzurra capace di trascinare la 4×100 alla recente vittoria alle World Relays. Sulla stessa distanza si è esibita Luminosa Bogliolo, terza in 11.68 (l’ostacolista ha migliore il personale di sei centesimi). Ad Arezzo, invece, invece esordio stagionale sui 100 metri per Irene, anch’ella reduce dal successo di Chorzow: 11.61 con 1 m/s di vento contrario.stessa sede Annacorre un eccellente 200 metri in 23.16, ma con vento troppo a favore (2.4 m/s), ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica risultati Mara Di Quinzio 1,75 nell'alto ai Regionali Juniores e Promesse Altri risultati. Uomini. Promesse. Alto: 1° Stefano Tisselli (Unione Atletica Abruzzo) 1,91. Juniores. Martello (Kg 6): 1° Pierpaolo Spezialetti (Atletica Gran Sasso) 56,74. 4x100: 1Unione Atletica ...

Il day 2 del Paolo Rosi: laziali ancora al top ... dove ancora sono ottimi i risultati degli atleti laziali. Spiccano le prestazioni di Elisabetta De ... Bene anche al femminile Alessia Muciaccia (ACSI Italia Atletica) che si porta a casa la vittoria ...

