Atletica | Coppa Europa Spalato 2021 | l’Italia dei lanci sfiora il podio

l'Italia sfiora il podio nella Coppa Europa di Spalato 2021, la competizione a squadra dedicata ai lanci. La squadra senior azzurra chiude infatti al quarto posto la gara maschile (4311), ad un solo punto dal terzo posto della Bielorussia (4312). Il titolo va alla Germania, che con 4489 punti precede la Polonia, fermatasi a quota 4378. Rimangono ai piedi del podio anche entrambe le formazioni italiane Under 23: gli uomini con 3964 punti alle spalle di Biellorussia (4277), Francia (4109) e Polonia (4054), e quarte le donne (3569) dietro a Turchia (3934), Bielorussia (3715) e Polonia (3612). l'Italia senior femminile si ferma invece al quinto posto con 4094 punti nella gara vinta dalla Polonia (4549) davanti a Germania

Lanci, Coppa Europa Spalato 2021: Weir 20.07 al debutto in azzurro, Desideri seconda Nella prima giornata della Coppa Europa di lanci a Spalato , in Croazia, il debuttante azzurro Zane Weir si è classificato in settima posizione con 20,07, davanti al suo compagno Leonardo Fabbri , ottavo con 19,81 alla prima ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Fantini 70,21, azzurri quarti in Coppa Europa Nella Coppa Europa di lanci a Spalato, in Croazia, gli azzurri sfiorano il podio a squadre. Il team senior maschile chiude quarto, a un solo punto dalla terza posizione con uno score di 4311, mentre v ...

Atletica, Coppa Europa di lanci: l’Italia sfiora il podio. Maria Andrejczyk terza misura della storia! L'Italia sfiora il podio nella Coppa Europa di lanci, andata in scena nel weekend a Spalato (Croazia). La squadra maschile ha chiuso a un solo punto dal terzo posto: 4311 punti per gli azzurri contro ...

