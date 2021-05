Atletica, Coppa Europa di lanci: l’Italia sfiora il podio. Maria Andrejczyk terza misura della storia! (Di domenica 9 maggio 2021) l’Italia sfiora il podio nella Coppa Europa di lanci, andata in scena nel weekend a Spalato (Croazia). La squadra maschile ha chiuso a un solo punto dal terzo posto: 4311 punti per gli azzurri contro i 4312 della Bielorussia, mentre la Germania ha trionfato (4489) davanti alla Polonia (4378). La formazione femminile si è invece fermata al quinto posto (4094), a trionfare è stata la Polonia (4549) davanti a Germania (4519) e Bielorussia (4317). La martellista Sara Fantini torna a superare i settanta metri, per la prima volta in questa stagione: 70,21 per la 23enne emiliana che finisce quinta. Nel giavellotto Zahra Bani undicesima con 57,15 e Sara Jemai dodicesima a 56,21. Nel disco Giovanni Faloci 13esimo (59,57) e Nazzareno Di Marco 17esimo (58,76), tra le donne 54,07 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)ilnelladi, andata in scena nel weekend a Spalato (Croazia). La squadra maschile ha chiuso a un solo punto dal terzo posto: 4311 punti per gli azzurri contro i 4312Bielorussia, mentre la Germania ha trionfato (4489) davanti alla Polonia (4378). La formazione femminile si è invece fermata al quinto posto (4094), a trionfare è stata la Polonia (4549) davanti a Germania (4519) e Bielorussia (4317). La martellista Sara Fantini torna a superare i settanta metri, per la prima volta in questa stagione: 70,21 per la 23enne emiliana che finisce quinta. Nel giavellotto Zahra Bani undicesima con 57,15 e Sara Jemai dodicesima a 56,21. Nel disco Giovanni Faloci 13esimo (59,57) e Nazzareno Di Marco 17esimo (58,76), tra le donne 54,07 ...

