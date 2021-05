Atalanta, a Parma caccia ai 3 punti per cullare il sogno Champions (Di domenica 9 maggio 2021) Seconda trasferta consecutiva per l’Atalanta che nel pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) affronterà al Tardini il già retrocesso Parma. C’è un po’ di delusione dopo il pareggio di Reggio Emilia che ha consentito a Milan e Juventus di raggiungere in classifica i nerazzurri, anche e soprattutto per le modalità con le quali lo stesso è maturato. Ovviamente nulla è compromesso in ottica Champions, ma i due match point falliti a Roma e Reggio sentenziano che la Dea soffre forse del “braccino” del tennista. Ecco perchè quest’oggi servono assolutamente i tre punti, anche perché la formazione orobica affronta una squadra già retrocessa in B. Questo non significa che il Parma lascerà la strada spianata all’Atalanta, ma non vi è alcun dubbio sul fatto che la differenza tra le due formazioni sia ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Seconda trasferta consecutiva per l’che nel pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) affronterà al Tardini il già retrocesso. C’è un po’ di delusione dopo il pareggio di Reggio Emilia che ha consentito a Milan e Juventus di raggiungere in classifica i nerazzurri, anche e soprattutto per le modalità con le quali lo stesso è maturato. Ovviamente nulla è compromesso in ottica, ma i due match point falliti a Roma e Reggio sentenziano che la Dea soffre forse del “braccino” del tennista. Ecco perchè quest’oggi servono assolutamente i tre, anche perché la formazione orobica affronta una squadra già retrocessa in B. Questo non significa che illascerà la strada spianata all’, ma non vi è alcun dubbio sul fatto che la differenza tra le due formazioni sia ...

