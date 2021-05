AstraZeneca, ecco perché la Ue non ha rinnovato il contratto (Di domenica 9 maggio 2021) Bruxelles nelle scorse settimane ha anche avviato un’azione legale contro l’azienda per i ritardi nelle consegne. Breton:?«Il vaccino è molto buono, non è un problema di qualità» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 maggio 2021) Bruxelles nelle scorse settimane ha anche avviato un’azione legale contro l’azienda per i ritardi nelle consegne. Breton:?«Il vaccino è molto buono, non è un problema di qualità»

Advertising

Umberto_Ecco : RT @ThaiPerCaso: Anche questa settimana si è vaccinato di più di quella scorsa. L'obiettivo di 500.000 dosi in media al giorno, 3.500.000 l… - StartMagNews : Chi ha finanziato ricerca e produzione dei vaccini di Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca? Ecco numeri e dettagl… - QdSit : L’Unione Europea non rinnova contratto con #AstraZeneca. Ecco perché ?????? - UBrignone : RT @sole24ore: #Vaccini, ecco perché l’Unione Europea non rinnova il #contratto con #AstraZeneca: - michelecruscev : RT @sole24ore: #Vaccini, ecco perché l’Unione Europea non rinnova il #contratto con #AstraZeneca: -