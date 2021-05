Aston Villa – Manchester United 9 maggio 2021 ore 14:05 (Di domenica 9 maggio 2021) L’Aston Villa rimarrà senza il capitano Jack Grealish per la 12esima partita consecutiva, ma potrebbe tornare giovedì per la sfida con l’Everton. Anche il centrocampista Morgan Sanson è ancora assente per un infortunio al ginocchio. L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha riferito di non avere nuovi problemi di infortunio dopo lo scontro in semifinale di Europa League con la Roma. Ecco cosa dobbiamo sapere prima dell’incontroAston Villa – Manchester United di oggi. Aston Villa – Manchester United: a che punto sono le due squadre? Il Manchester United è imbattuto nelle ultime 21 trasferte di Premier League contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) L’rimarrà senza il capitano Jack Grealish per la 12esima partita consecutiva, ma potrebbe tornare giovedì per la sfida con l’Everton. Anche il centrocampista Morgan Sanson è ancora assente per un infortunio al ginocchio. L’allenatore delOle Gunnar Solskjaer ha riferito di non avere nuovi problemi di infortunio dopo lo scontro in semifinale di Europa League con la Roma. Ecco cosa dobbiamo sapere prima dell’incontrodi oggi.: a che punto sono le due squadre? Ilè imbattuto nelle ultime 21 trasferte di Premier League contro ...

