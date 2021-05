Ascolti TV | Sabato 8 maggio 2021 (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi - Amici 2021 Nella serata di ieri, Sabato 8 maggio 2021, su Rai1 L’oro di Scampia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale di Amici ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Amici Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. ha interessato .000 spettatori (%) e Blue Bloods .000 spettatori (%). Su Italia1 Madagascar 2 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Milano 2020 totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Nella morsa del ragno segna .000 spettatori (%). Sul Nove Suicidio Apparente: Il Caso Biondo è seguito da .000 spettatori con il %. Su La5 L’Isola dei Famosi arriva a .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 maggio 2021) Maria De Filippi - AmiciNella serata di ieri,, su Rai1 L’oro di Scampia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la semifinale di Amici ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Amici Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. ha interessato .000 spettatori (%) e Blue Bloods .000 spettatori (%). Su Italia1 Madagascar 2 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Milano 2020 totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Un marito per Cinzia ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Nella morsa del ragno segna .000 spettatori (%). Sul Nove Suicidio Apparente: Il Caso Biondo è seguito da .000 spettatori con il %. Su La5 L’Isola dei Famosi arriva a .000 spettatori ...

