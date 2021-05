Ascolti TV sabato 8 maggio 2021 | boom per Amici con l' eliminazione di 2 allievi

(Di domenica 9 maggio 2021) Ha regalato nuove emozioni il Prime Time di. In termini di audience, è statadi Maria De Filippi ad accaparrarsi lar parte degli spettatori vincendo la gara ditv. Una discreta fetta del pubblico si è concentrata sul film L'oro di Scampia ma anche sul programma culturale di Rai 3. Molto male è andata Rete 4 che con il film Milano 2020 ha incassato un sonoro flop con poco meno di 300 mila spettatori. Approfondiamo il tutto nel dettaglio e scopriamo chi sono i finalisti diTV ieri 8: Maria De Filippi insuperabile conNon è riuscito ad eguagliare il successo del talent show di Maria De Filippi il film di Rai 1 L'oro di Scampia che ...

ieri sera, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi contro L'oro di Scampia su Rai1 Cos'è andato in onda ieri sera,8 maggio , sulle principali reti televisive? Su Rai1 la fiction ...Quattro uomini e una donna, tre cantanti e due ballerini. È questa la compagine che,16 maggio , cercherà di conquistare la coppa della ventesima edizione di Amici, il talent ...gliche ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, sabato 8 maggio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della semifinale di Amici 20. Il talent show ideato ...Ascolti tv 8 maggio: vince Amici su Canale5 con il 28.7 % di share - Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri, sabato 8 maggio.