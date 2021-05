**Arte: la ‘guerra’ dei Basquiat rivali infiamma le aste di Christie’s e Sotheby’s** (Di domenica 9 maggio 2021) New York, 9 mag. – (Adnkronos) – La “guerra dei Basquiat rivali”, come è stata ribattezzata dalla stampa americana, è destinata ad infiammare le aste primaverile più attese, quelle di Sotheby’s e di Christie’s a New York che si terranno questa settimana. Sono infatti due opere di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, a cercare i nuovi record mondiali per il mercato dell’arte contemporanea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) New York, 9 mag. – (Adnkronos) – La “guerra dei”, come è stata ribattezzata dalla stampa americana, è destinata adre leprimaverile più attese, quelle di Sotheby’s e dia New York che si terranno questa settimana. Sono infatti due opere di Jean-Michel(1960-1988), pioniere del graffitismo americano, a cercare i nuovi record mondiali per il mercato dell’arte contemporanea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Arte: la 'guerra' dei Basquiat rivali infiamma le aste di Christie's e Sotheby's** (2)... - TV7Benevento : **Arte: la 'guerra' dei Basquiat rivali infiamma le aste di Christie's e Sotheby's**... - CinemApp_Cinema : I 10 documentari in gara ai #david2021 parlano di arte, guerra, calcio, religione, scandali giudiziari, cinema, fam… - MarinaR8804 : RT @WeCinema: I 10 documentari in gara ai #david2021 parlano di arte, guerra, calcio, religione, scandali giudiziari, cinema, famiglia. La… - Roseinfiore : RT @WeCinema: I 10 documentari in gara ai #david2021 parlano di arte, guerra, calcio, religione, scandali giudiziari, cinema, famiglia. La… -