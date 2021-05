**Arte: la ‘guerra’ dei Basquiat rivali infiamma le aste di Christie’s e Sotheby’s** (2) (Di domenica 9 maggio 2021) (Adnkronos) – Quanto a “In This Case”, il dipinto è stato incluso nel 2017 nella retrospettiva dedicato a Basquiat dalla Fondation Louis Vuitton di Parigi, mostrato insieme ai suoi due capolavori più iconici, “Untitled” (1981) – di proprietà del Broad Museum di Santa Monica, in California – e “Untitled” (1982), che è stato venduto nel 2017 per oltre 110 milioni di dollari, stabilendo il prezzo più alto mai raggiunto da un artista americano all’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) (Adnkronos) – Quanto a “In This Case”, il dipinto è stato incluso nel 2017 nella retrospettiva dedicato adalla Fondation Louis Vuitton di Parigi, mostrato insieme ai suoi due capolavori più iconici, “Untitled” (1981) – di proprietà del Broad Museum di Santa Monica, in California – e “Untitled” (1982), che è stato venduto nel 2017 per oltre 110 milioni di dollari, stabilendo il prezzo più alto mai raggiunto da un artista americano all’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

