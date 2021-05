Arisa: chi è, età, carriera, canzoni, chi è il fidanzato, Instagram, Ortica (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Arisa, pronta a ripercorrere alcune tappe della sua brillante carriera. La cantante, poi, si esibirà sulle note del nuovo singolo “Ortica”. Arisa: chi è, anni, carriera Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982, ma è cresciuta a Pignola, un paese a pochi chilometri da Potenza. Arisa si è diplomata al liceo pedagogico e prima di diventare una cantante affermata ha svolto diversi lavori: cameriera, baby sitter, parrucchiera ed estetista. I primi passi nel mondo musicale li ha mossi nel 1998 quando ha vinto il concorso canoro Pino d’Oro di Pignola. Arisa è però diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, pronta a ripercorrere alcune tappe della sua brillante. La cantante, poi, si esibirà sulle note del nuovo singolo “”.: chi è, anni,, pseudonimo di Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982, ma è cresciuta a Pignola, un paese a pochi chilometri da Potenza.si è diplomata al liceo pedagogico e prima di diventare una cantante affermata ha svolto diversi lavori: cameriera, baby sitter, parrucchiera ed estetista. I primi passi nel mondo musicale li ha mossi nel 1998 quando ha vinto il concorso canoro Pino d’Oro di Pignola.è però diventata famosa dopo aver partecipato al Festival di Sanremo ...

