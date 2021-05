Appartamento in affitto, attenzione ai finti bonifici: il caso (Di domenica 9 maggio 2021) Un uomo di 32 anni si è appropriato abusivamente di un Appartamento in provincia di Udine, esibendo documenti falsati. Ecco come ha fatto e come è finita. Una frode quasi perfetta, quella di un avveduto 32enne di Udine a danno del proprietario di un Appartamento dell’hinterland locale. Purtroppo per lui, il piano non aveva fatto i conti con i mezzi e le capacità del nucleo investigativo dei carabinieri, che ha presto svelato la sua rete di facili inganni. L’occupazione allo stesso tempo coatta ma apparentemente legale dell’immobile è finita con le manette. Cionondimeno, quella dei finti bonifici è una fattispecie con cui proprietari e forze dell’ordine si trovano sempre più a dover fare i conti. Carta straccia per un Appartamento Il giovane aveva regolarmente esibito al titolare ... Leggi su chenews (Di domenica 9 maggio 2021) Un uomo di 32 anni si è appropriato abusivamente di unin provincia di Udine, esibendo documenti falsati. Ecco come ha fatto e come è finita. Una frode quasi perfetta, quella di un avveduto 32enne di Udine a danno del proprietario di undell’hinterland locale. Purtroppo per lui, il piano non aveva fatto i conti con i mezzi e le capacità del nucleo investigativo dei carabinieri, che ha presto svelato la sua rete di facili inganni. L’occupazione allo stesso tempo coatta ma apparentemente legale dell’immobile è finita con le manette. Cionondimeno, quella deiè una fattispecie con cui proprietari e forze dell’ordine si trovano sempre più a dover fare i conti. Carta straccia per unIl giovane aveva regolarmente esibito al titolare ...

